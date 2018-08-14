Şişli’de uyuşturucu madde alarak kendinden geçen gence, yoldan geçen bir minibüs şoförü durarak yardım etti. Minibüs şoförünün gence su vererek kendine getirmeye çabası ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti.

İHA'nın haberine göre, Sıracevizler Caddesi’nde ‘insanlık ölmemiş’ dedirten anlar kameralara yansıdı. Cadde üzerinde uyuşturucu madde alarak kendinden geçen genci gören bir minibüs şoförü aracını durdurarak aracından aşağı indi. Minibüs şoförü ilk olarak gence yaklaşarak durumunu inceledi. Gencin susuzluktan bayılmak üzere olduğunu gören sürücü aracından su alarak gence uzattı. Minibüs şoförünün verdiği suyu içerek kendine gelen gençle minibüs şoförü arasında bir süre konuşma yaşandı.

Minibüs şoförünün yol kenarında bayılmak üzere olan gence su vererek kendine getirmesiyle sonuçlanan o anlar ise vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ