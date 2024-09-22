Şişli'de kavga sonrası silahlı çatışma: 3 yaralı

Şişli'deki olay, saat 14.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kısa süre sonra tekrar karşılaşan taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu, baba-oğul ve bir kişi yaralandı.

Saldırganların ise bir süre yürüdükten sonra araçla kaçtıkları iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.