Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki AK Parti Şişli ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesi içindeki görevli polis memuru, silahını doldur boşalt yaparken ateş aldı.



Kurşun geçirmez camdan seken silahtan çıkan mermi, polis memurunun omzuna isabet ederek yaraladı. Ayakta müdahale edilen polis memuru daha sonra hastaneye kaldırıldı.



Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.