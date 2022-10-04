Şişli'deki kazada makas iddiası: 2 yaralı

İstanbul Şişli'de D-100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bariyerlere sonra da başka otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin yerinden kopan motoru yola savruldu.

2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre D-100 Karayolu üzerinde makas atarak seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra bir başka otomobile çarptı. DHA'nın haberine göre; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.