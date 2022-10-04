Şişli'deki kazada makas iddiası: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Şişli'de makas atan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Şişli D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından bir başka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yerinden fırlayan motoru yola savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı

Şişli'de makas atan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
Şişli'deki kazada makas iddiası: 2 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Şişli'de D-100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bariyerlere sonra da başka otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin yerinden kopan motoru yola savruldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre D-100 Karayolu üzerinde makas atarak seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra bir başka otomobile çarptı. DHA'nın haberine göre; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI

Kazanın ardından trafikte makas attığı iddia edilen otomobilin yerinden fırlayan motoru ise dikkat çekti. Kaza sonucu karayolundaki trafik bir süre aksadı. Otomobillerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çekmeköy’de gecekondu alev alev yandı
GÜNDEM Çekmeköy'de gecekondu yangını
İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı
GÜNDEM İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı
Karaman'da kaybolan 50 koyun, dronla bulundu
GÜNDEM Kaybolan 50 koyun, dronla bulundu
Okullar ne zaman ara tatile girecek? 2022-2023 MEB takvimi ile okullar hangi tarihte kapanacak, sömestr ne zaman başlayacak?
GÜNDEM MEB takvimi ile 2022-2023 ara tatil tarihleri
KYK kredi ve burs ücretleri 2022-2023 | KYK bursu ne kadar, kaç lira oldu, zam geldi mi, yüzde kaç zam geldi? KYK bursları ne zaman, hangi tarihte yatacak?
GÜNDEM KYK kredi ve burs ücretleri 2022-2023
Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEM Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'de terör soruşturmasında gözaltına alınan 27 şüpheli serbest bırakıldı
GÜNDEM Mersin'de terör soruşturmasında gözaltına alınan 27 ...
GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile personel alımı sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi belli oldu mu?
GÜNDEM Gözler GSB personel alımı sonuçlarında
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi ile kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
GÜNDEM Gözler TOKİ kura sonuçlarında!
Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü? Müzisyen Onur Şener olayı ne, kim öldürdü ve katili yakalandı mı, tutuklandı mı?
GÜNDEM Onur Şener'in ölüm nedeni ne?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.