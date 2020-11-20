Şişli'de motosiklet kaskının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 17 Kasım'da Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Sokak'ta durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü Ömer Faruk K. durduruldu.

Ömer Faruk K.'nin yapılan kaba üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Şüphelinin

kaskında yapılan incelemede, kask içerisine gizlenmiş satışa hazır halde 16,14 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 325 lira ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.