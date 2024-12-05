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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de otopark ücretlerine yüzde 137.5 zam | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Şişli'de otopark ücretlerine yüzde 137.5 zam!

        İstanbul'da, Şişli Belediye Meclisinde, belediyenin işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 137.5'e varan orandaki zam teklifi, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:59
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        Şişli'de otopark ücretine yüzde 137.5 zam!
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        Şişli Belediye Meclisi, aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1. Başkan Vekili Nurettin Tan başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı. Toplantıda, "2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifeleri" teklifi kapsamında, belediyenin işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 137.5'e varan oranda zam yapılması görüşüldü.

        Teklifte, Topağacı Kapalı Otoparkı'nın 1 saate kadar otopark ücretinin 55 liradan yüzde 136.36 zamla 130 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 80 liradan yüzde 137.5 zamla 190 liraya, 2-4 saat arası otopark ücretinin 110 liradan yüzde 127.27 zamla 250 liraya, 4-6 saat arası otopark ücretinin 140 liradan yüzde 128.57 zamla 320 liraya artırılması önerildi.

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        Yeni belirlenen 6-8 saat arası kademenin otopark ücretinin 400 lira olması istenen teklifte, 8-12 saat arası otopark ücretinin 200 liradan yüzde 130 zamla 460 liraya, 12-24 saat arası otopark ücretinin 250 liradan yüzde 132 zamla 580 liraya yükseltilmesi istendi.

        Otomobil abone otopark ücretinin 2 bin 200 liradan yüzde 127.27 zamla 5 bin liraya, arazi, suv, pickup ve panelvan araçların abone otopark ücretinin ise 2 bin 600 liradan yüzde 130.76 zamla 6 bin liraya artırılması talep edildi.

        Derviş Eroğlu Kapalı Otoparkı, Osmanbey Kapalı Otoparkı, Lalaşahin Açık Otoparkı ve Maçka Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda da 1 saate kadar otopark ücretinin 55 liradan 115 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 80 liradan 170 liraya, 2-4 saat arası otopark ücretinin 110 liradan 230 liraya, 4-6 saat arası otopark ücretinin 140 liradan 290 liraya artırılması önerildi.

        Bu otoparklar için yeni belirlenen 6-8 saat arası kademenin otopark ücretinin 350 lira olması istenen teklifte, 8-12 saat arası otopark ücretinin 200 liradan 410 liraya, 12-24 saat arası otopark ücretinin 250 liradan 520 liraya yükseltilmesi istendi.

        AK Parti'li Meclis Üyesi Kadir Demez, teklifte otoparklara yüzde 100'ü geçen zamlar olduğunu söyledi.

        Diğer belediyelerde otopark ücretlerine zam oranının yüzde 40-50 civarında olduğunu dile getiren Demez, "Vatandaşımızın otoparklara kısa süreli giriş çıkışları oluyor. Tarifede, 'Yarım saat ücretsiz.' şeklinde ibare oluyordu ama burada bu ibareyi göremedik." dedi.

        Bunun üzerine söz alan Tarife Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sarı, "Bölge fiyat tarifeleri, diğer belediyelerin ve İBB'nin uygulamaları noktasında bizim otopark ücretlerimiz zaten çok aşağı, düşük düzeyde kalıyordu. Biz burada diğer belediyeler ve İBB noktasında bir eşitleme yaptık." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada, "2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifeleri" teklifi AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

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        #şişli belediye meclisi toplantı
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