Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyonuna gelen 34 LPL 49 plakalı otomobile bir düzine insan bindi.



İHA'nın haberine göre otomobile, bagaj kısmına 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişinin bindiğini görenler şaşkına döndü. Akaryakıt alan otomobil Piyalepaşa Bulvarından çıkarak, E-5 Karayoluna doğru ilerledi. Adete servis aracını andıran otomobilin arka ışıklarının da yanmadığı görüldü. Otomobile 12 kişi binen şahıslar kazaya davetiye çıkardı.



