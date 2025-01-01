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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de ters yöne girip motosikletliye çarptı, yakınları gelene kadar aracından inmedi | Son dakika haberleri

        Şişli'de ters yöne girip motosikletliye çarptı, yakınları gelene kadar aracından inmedi

        Şişli'de ters yöne girdiği iddia edilen otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü yaklaşık 100 metre sürükleyen otomobil direğe çarparak durabildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yakınları gelene kadar aracından inmeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:33
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        Motosikletliye çarptı, aracından inmedi
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        Şişli'deki kaza Merkez Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yolda ters yöne girdiği iddia edilen Yılmaz K. idaresindeki otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yola düşen ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklendi.

        Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

        YAKINLARI GELENE KADAR ARACINDAN İNMEDİ

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yılmaz K. ise, kazanın ardından aracından uzun süre çıkmadı. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından aracından inen Yılmaz K., polis tarafından gözaltına alındı.

        GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

        Kaza anını anlatan Muhammet Gülşah, "Trafik ışıklarında bekliyorduk. Araç sürücüsü zaten çok yaşlı. Tersten gelmiş, motorcu kendi yolunda giderken kaza yapıyorlar. Motorcuyu altına alıyor. Yaklaşık 150-200 metre kadar altında geldi. Çevredeki vatandaşlarla arabayı kaldırdık. Arabanın altından biz kendi imkanlarımızla aldık. Sonra diğer ekipler geldi. Ama kazazedenin durumu ağır" dedi.

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