Şişli'de trafik kazasında bir kişi yaralandı - İSTANBUL

Gençler "en çok" dışarı çıkmak için 112'yi aradı

AA

Yeniyol Caddesi'nde seyreden Lale Akıncı'nın kullandığı 34 DJ 4159 plakalı otomobil, Geçit Sokak'tan gelen 34 EU 0394 plakalı araçla çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Akıncı'nın kullandığı otomobil, park halindeki başka bir araca çarptıktan sonra durdu.Otomobilin kapılarının kilitlenmesi nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan Akıncı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Akınca, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.Kazada, 2 otomobilde de hasar meydana geldi.Öte yandan, Akıncı'nın sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıktığı öğrenilirken, kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.