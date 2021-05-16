DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızlı ilerlediği iddia edilen Merve Coşgun'un kullandığı 34 DIE 562 plakalı otomobil, virajı alamayıp karşı şeride geçerek, karşısına çıkan İbrahim Abanoz'un kullandığı 34 TEF 37 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Merve Cosgun, İbrahim Abanoz ve taksideki Suriye uyruklu biri hamile kadın biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bölgeden geçerken kazayı gören doktor Ahmet Keskin, aracını durdurarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilemsiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.