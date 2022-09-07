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Şişli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İstanbul Şişli'de 2 otomobil ve bir cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şişli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Şişli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
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DHA

İstanbul Şişli ilçesinde 2 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önünde bulunan cipe çarptı.

DHA'nın haberine göre; 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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