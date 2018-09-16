İstanbul'un Şişli ilçesinde, Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan ve dün saat 17.10 sıralarında soyulan döviz bürosu soygunu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Döviz bürosunun güvenlik kameralarına yansıyan ve 1 dakika içinde 400 bin lira değerinde döviz ve altının alınmasıyla son bulan soygun, beyaz bir aracın döviz bürosunun önüne gelmesiyle başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın durmasıyla birlikte yüzleri maskeli ve eli silahlı 4 kişi hızlıca araçtan indi. Araçtan inen eli silahlı 4 soyguncu havaya ateş açtı.

İKİ SOYGUNCU 1 DAKİKADA ÇEKMECELERİ BOŞALTTI

Maskeli 4 soyguncudan ikisi döviz bürosunun giriş kapısında beklerken diğer iki soyguncu ise içeri girdi. Bu sırada hem caddenin üzerinde hem de döviz bürosunun içindeki insanlar kaçışmaya başladı. İçeri giren iki soyguncu ise bankonun üzerinden atlayıp döviz alım satım işlemi yapan çalışanların olduğu bölüme geçti.

REFÜJÜ AŞIP TERS YÖNE GİRDİLER

Çalışanlar sağa sola kaçışırken iki soyguncu soğukkanlı bir biçimde çekmecelerdeki döviz ve altını getirdikleri çantaların içine koymaya başladı. Bir dakika süren soygunun ardından dışarı çıkarak geldikleri beyaz otomobile binen soyguncular, refüjü aşarak karşı yola girdi. Burada bir süre ters yönde ilerleyen soyguncular izlerini kaybettirdi. Polis, soyguncuların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ