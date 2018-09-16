SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Şişli'de döviz bürosu soygunu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Şişli'deki döviz bürosu soygunu sadece 1 dakika sürmüş

İstanbul Şişli'de bir döviz bürosu dün akşam saatlerinde, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyulmuştu. Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz alan soyguncular, kendilerini bekleyen otomobille ters istikametten kaçarak izlerini kaybettirdi. Film gibi soygunda, soyguncuların döviz bürosundan çıkıp otomobile binişleri kameraya yansıdı. Tüm soygunun 1 dakika sürdüğü görüldü

16.09.2018 - 12:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan ve dün saat 17.10 sıralarında soyulan döviz bürosu soygunu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Döviz bürosunun güvenlik kameralarına yansıyan ve 1 dakika içinde 400 bin lira değerinde döviz ve altının alınmasıyla son bulan soygun, beyaz bir aracın döviz bürosunun önüne gelmesiyle başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın durmasıyla birlikte yüzleri maskeli ve eli silahlı 4 kişi hızlıca araçtan indi. Araçtan inen eli silahlı 4 soyguncu havaya ateş açtı.

İKİ SOYGUNCU 1 DAKİKADA ÇEKMECELERİ BOŞALTTI

Maskeli 4 soyguncudan ikisi döviz bürosunun giriş kapısında beklerken diğer iki soyguncu ise içeri girdi. Bu sırada hem caddenin üzerinde hem de döviz bürosunun içindeki insanlar kaçışmaya başladı. İçeri giren iki soyguncu ise bankonun üzerinden atlayıp döviz alım satım işlemi yapan çalışanların olduğu bölüme geçti.

REFÜJÜ AŞIP TERS YÖNE GİRDİLER

Çalışanlar sağa sola kaçışırken iki soyguncu soğukkanlı bir biçimde çekmecelerdeki döviz ve altını getirdikleri çantaların içine koymaya başladı. Bir dakika süren soygunun ardından dışarı çıkarak geldikleri beyaz otomobile binen soyguncular, refüjü aşarak karşı yola girdi. Burada bir süre ters yönde ilerleyen soyguncular izlerini kaybettirdi. Polis, soyguncuların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    welcome to texas city
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X