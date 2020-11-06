Şişli'deki silahlı kavgada dede ile torunu yaralandı - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahipleri ile şüpheliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iş yeri sahibi Celal S. ile torunu Celal Ö. tabanca ile bacaklarından vuruldu.Yaralı dede ile torun kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Çevrede güvenlik önlemi alan ve inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.