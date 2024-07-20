Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'nin göbeğinde maganda dehşeti! Taksinin içinden havaya ateş açtı | Son dakika haberleri

        Şişli'nin göbeğinde maganda dehşeti! Taksinin içinden havaya ateş açtı

        Bindiği taksinin ön yolcu koltuğundan havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şişli Elmadağ Caddesi'nde meydana gelen olayda, hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişli'nin göbeğinde maganda dehşeti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şişli’de taksinin içinden silahla havaya ateş açan ve o anları güvenlik kamerasına yansıyan alkollü şahıs yakalandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Elmadağ Caddesi’nde silahla havaya ateş açma olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bir şahsın ön yolcu koltuğunda oturduğu ticari taksi içerisinden havaya silahla ateş ettiği belirlendi.

        Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G., 19 Temmuz’da Mecidiyeköy’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde bulunan olayda kullandığı silah ele geçirildi.

        Şahsın Emniyet'teki ifadesinden, eğlence yerinden çıktıktan sonra taksiye bindiği ardından alkolün etkisiyle silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

        Yakalanan şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şişli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması