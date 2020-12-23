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Şişli’de rastgele ateş açıldı, ev ve araçlar isabet aldı

İstanbul Şişli’de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun yağdıran kişi veya kişiler camı çerçeveyi indirerek kayıplara karıştı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda sokakta bulunan çok sayıda otomobil zarar görürken bir dairenin camına kurşun isabet etti

Şişli’de rastgele ateş açıldı, ev ve araçlar isabet aldı
İHA

Olay, saat 01.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen ticari bir araçta bulunan kişi veya kişilerce sokak içerisinde çevreye defalarca ateş açıldı.

Silah seslerini duyduktan sonra korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kurşun yağdıran ticari araç saldırı sonrası kısa sürede kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İHA'nın haberine göre; ekiplerin yapmış olduğu inceleme sonrası sokakta bulunan 5 otomobilin ve bir apartmanın 1. katındaki daireye kurşun isabet ettiği tespit edildi.

BİR KİŞİYE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Polis ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameralarını kontrol ederken sokakta ikamet eden vatandaşların ifadesine başvurdu. Mahalle sakinlerinden kimileri bir araç içerisinden sokakta bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği fakat saldırıda kovalanan şahsın yara almadan olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Polis ekipleri silahla çevreye kurşun yağdıran şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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