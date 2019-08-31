'Şişman' Foulke: 153 kiloluk efsane Sheffield United kalecisi

Onu farkedebiliyor musunuz? 'Şişman Foulke' Sheffield United'ın 1902 yılı kadrosunda

"Şişman" lakaplı William Henry Foulke, yaklaşık 1 metre 90 santimetrelik boyuna eşlik eden tam 153 kiloluk cüssesiyle yeşil sahalara nam salmıştı.

Bir oturuşta yediği 11 kişilik kahvaltıdan... Kendisinden kaçan hakemin saklandığı gardolap kapısını elleriyle söküşüne kadar, "Şişman Foulke" hakkında çok fazla hikaye anlatılıyor.

Ancak hakkında anlatılanların birçoğunun efsane olma ihtimali de oldukça yüksek.

Kesin olansa, Foulke'un 1874 ve 1916 arasında yaşadığı ve kalecilik kariyerinin çoğunu Sheffield United'ta geçirdiği bilgisi.

O dönemden kalan fotoğraflar da cüssesiyle ilgili bilgileri doğrular nitelikte.

Ancak boyu ve kilosu, onun iyi bir kaleci olmasının önüne geçmemiş.

Kulüp tarihçileri, "Şişman Foulke'un zamanın en iyi kalecilerinden biri olarak tanımlıyor. Boyuna göre çevik olduğu anlatılan Sheffield kalecisi, ayakla yaptığı kurtarışlar ve agresif stili ile ün saldı.

Peki ya hakkındaki saha içi hikayeleri?

Derby County'e karşı bir madenci takımının kalecisi olarak çıktığı karşılaşmada, topu hedef aldığı yumruğu İngiltere Milli Takımı'nın forveti olan John Goodall'a isabet etti.

Foulke'un ayakla yaptığı kurtarışları gösteren bir çizim

19 yaşındaki kaleci, 20 pound ücretle (bugünün 2500 pound) Sheffield United'a transfer olarak gazete manşetlerinde olmayı sürdürdü.

Sonraki 11 sezonda Sheffield kalesini koruyan "Şişman Foulke" takımın (1897-98) ilk lig şampiyonluğunda da takımın kalesini korudu.

1898-99 ve 1901-02 sezonlarında da İngiltere lig kupasını kaldırdı.

Sheffield United tarihçisi John Garrett BBC'ye, "İki lig kupası ve bir şampiyonluk kazanmış, milli olmuş bir futbolcu için fazla bir şey söylenemez" diyor.

Garrett bulduğu kayıtlarda, Foulke'tan "Dağ gibi büyük, kedi gibi atik" diye bahsedildiğini de anlatıyor:

"Foulke'un futbol sahalarının ilk büyük yıldızlarından biri olduğu görüşü dile getirilebilir. Onun bir şovmen tarafı da vardı. Onu yakın zamanların, Paul Gascoignes'i gibi düşünebilirsiniz."

Foulke şişmanladıkça efsanesi de büyüdü

Bu hikayenin nerede ve ne zaman olduğuna ilişkin bilgiler farklı olsa da, takımla kaldığı oteldeki bir sabah kahvaltısında 11 kişilik bir yemeği bitirdiği anlatılır.

1902 Lig Kupası maçında Southampton'tan bir son dakika golü yenilmesi sonrası hakemin koşarak peşine düştüğü de onun hakkında anlatılan hikayeler arasında. (Bir versiyona göre hakem gardolaba saklanır ve Foulke kapıyı elleriyle söker)

Sheffield United'daki başarıları sonrası Foulke'un Londra'ya transfer olmaması zordu.

O dönem yeni kurulan Chelsea kulübüne transfer olan Foulke bir yıl sonra kuzeyde kalan ailesinin özlemi nedeniyle takımdan ayrılsa da burada da iz bıraktı.

Chelsea müzesinde Foulke'a ayrılmış bölüm

Şişman Foulke'un cüssesi ve kimliği, yeni kurulan kulübe taraftar çekmek için kullanıldı.

Bir gerçekliği tartışmalı hikayeye göre, Chelsea'nin uyanık yöneticileri, kalenin arkasına küçük çocuklar koyuyordu ki, Foulke'un boyu ve cüssesi tribünlerin dikkatini daha çok çeksin. Hikaye o ki, top toplayıcı çocuklar da böyle sahalara girmiş olur.

Şişman Foulke futboldan ayrıldıktan sonra sirozdan hayatını kaybedene dek Sheffield'da yaşadı. Bir birahane işletti ve özel dikim takım elbiselerle kentte boy gösterdi.