Sistem değişti, Güney Koreliler gençleşti

Ülkede 1960'ların başından beri doğumda sıfırdan hesaplamanın ve her doğum gününde bir yıl ekleme şeklindeki uluslararası normun tıbbi ve yasal belgeler için kullanıldığı ancak Korelilerin tıbbi ve yasal belgeler hariç diğer her şey için geleneksel yöntemi kullanmaya devam ettiği ifade edildi.