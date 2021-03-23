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Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nı kazanmaya odaklandı

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nın finalinde ilk maçta yakaladığı avantajı sürdürerek kulüp tarihinin en büyük başarısına imza atmaya odaklandı

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nı kazanmaya odaklandı

Finalin ilk ayağında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı deplasmanda 3-0 yenen Sistem9 Yeşilyurt'ta antrenör Kamil Söz, idari menajer İdil Ulusoy, oyuncular Buket Gülübay, Derya Güç, Aybüke Tuna Çetinay ve Derya Cebecioğlu, AA muhabirine yaptıkları açıklamada yarınki rövanş karşılaşmasına da ciddi bir şekilde çıkarak kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Kamil Söz, genç ve tecrübesiz takım olduklarına dikkati çekerek, "21 yaş ortalaması olan bir takım. Şu ana kadar çok iyi işler yaptı. Buralara kadar geleceğimizi beklemiyorduk. Oyuncular çok çalıştı ve buralara kadar geldi. Kulübümüz, tarihinde bir ilki yaşıyor. Köklü bir kulüp, başkanımız Necmettin Karabacak'ın desteğiyle buralara kadar geldik. Yarın maçı 3-0 alıp kupayı kaldırmak istiyoruz." dedi.

Bu tür maçları tek karşılaşma gibi düşünmek gerektiğini belirten Söz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece maçın ilk devresini oynadık, ikinci yarısını burada oynayacağız. Avantajlıyız ama her şey sıfırdan başlıyor. Set hesabı yapmak doğru değil, her maçın psikolojisi farklı. Yarınki maç bir tık daha stresli olacaktır. Orada nasıl oynadıysak burada aynı tempo ve stratejiyle oynamamız gerekiyor. Rakibimiz boş takım değil. Sırbistan'ın Avrupa şampiyonu olmuş oyuncuları var. Rakibin 7-8 oyuncusu Sırbistan oyuncusu. Biz orada çok iyi oynadık. Alba'nın da burada kötü oynayacağı yönünde bir garanti yok. İyi oynayacaklarını düşünerek hazırlanıyoruz."

Geçmiş sezonlarda Fenerbahçe'de de görev yapan Söz, "Daha önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadım. CEV Cup'da final oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde 2., 3. ve 4. de oldum. Bu benim için daha yukarıda. Daha önce Fenerbahçe Acıbadem'de yaşamıştık. Oradaki kadro kupayı almak için kurulmuştu. Burada gencecik çocuklar daha büyük başarı gösterdi. Bence onlarla bu kupayı almak benim için daha değerli." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsten dolayı sezonun kendileri için çok zor başladığını kaydeden Söz, "Hangi şartlarda çalışacağız, nasıl oynayacağız sıkıntıydı. Biz de iki hafta karantinaya alındık. Takımın yüzde 80'ni pozitif oldu, o bölümlerde zorlandık. Bu nedenle çok da puan kaybettik, daha yukarıda bitirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Söz, "Takımda vaka durumu yok. Kendi kendimizi karantinaya almış durumdayız. İlayda Uçak'ın bir ay önce çapraz bağları koptu. Onun yerine Zeynep Demirel oynuyor, görevini çok iyi yaptı. Ciddi problemimiz yok. Performans olarak yukarıdayız. Maça hazır olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ULUSOY: "PSİKOLOJİK OLARAK DA HAZIRIZ"

Takımın idari menajeri İdil Ulusoy ise ilk maçta önemli bir avantaj elde etmelerine rağmen henüz elde edilmiş bir şey olmadığını vurgulayarak, "Aynı şekilde, aynı disiplinle, hırsla ve istekle çıkıp kupayı kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Takımın hazır olduğunu kaydeden Ulusoy, şunları söyledi:

"Psikolojik olarak da hazırız. Maçı 3-0 almak istiyoruz. Çok genç takımız, çok dinamik takımız. Zor şartlar altında bu seneyi geçiriyoruz. Pandemiden dolayı stresli ve baskı altında bir sezon geçirdik. Hala devam ediyor. Buna rağmen bu genç takımla böylesine baskı altında başarı elde etmek gurur verici. Bu bizi daha istekli kılıyor."

CEV Challenge Kupası'nda finale yükselmenin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Kupayı da ülkemize ve müzemize getirmek istiyoruz. Kulüp tarihinde ilki yaşamak ve yaşatabilmek onur verici." diye konuştu.

Başarıyı hak ettiklerini anlatan Ulusoy, "Bunun arkasında büyük bir emek var. Kısıtlı bütçeyle kurulmuş bir takımız, büyük bir iş yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Zor şartlar altında da başarılı olunabiliyormuş" diyen Ulusoy, şunları kaydetti:

"İstediğiniz zaman başarı gelebiliyormuş. Artık başarının tanımı da değişti. Zor şartlarda nasıl bir takımla, neler yaptığınıza da insanlar bakıyor. Genç oyuncuları idare edebilmek kolay değil. Onlara bir şeyler kazandırabilmek, yönlendirmek, bağ kurabilmek kolay değil. Bu sene bunu başardık. Onlar da birbirleriyle iyi bağ kurdu. Tam anlamıyla takım olduk ve bunu sahaya yansıttık. Kamil hoca ile bunu başardık."

Genç oyuncuların seyircili atmosferde başarı duygusunu yaşamasını istediğini vurgulayan Ulusoy, "Zaten seyircisiz oynamaya alıştılar. Seyirciler de bizi ekran başında destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

OYUNCULAR İKİNCİ MAÇ İÇİN İDDİALI

Sistem9 Yeşilyurt'un genç oyuncuları da yarınki rövanş karşılaşması için iddialı olduklarını dile getirdi.

Takımın 22 yaşındaki kaptanı Buket Gülübay, ikinci karşılaşmanın daha zor geçeceğine dikkati çekerek, "Alba küçümsenecek takım değil. İlk maçta onları oynatmadık. Buraya daha güçlü geleceklerdir. Onlar için de son şans, maç zorlu olacak." şeklinde konuştu.

Kulüp tarihinde bir ilkin yaşanacağını hatırlatan Buket, "Aynı zamanda bizim için de öyle olacak. Bunun bilincindeyiz. Hepimiz genciz ve kupayı çok istiyoruz. Belki bundan sonra da yeni başarılar elde edeceğiz, bu bizim için başlangıç olacak." ifadelerini kullandı.

Takımın 24 yaşındaki oyuncusu Derya Güç de rakiplerini küçümsemediklerini belirterek, "En büyük avantajımız bu. Takımdaki birçok oyuncu için böyle bir kupa ilk olacak. Hepimizin kariyeri için çok önemli, kulübümüz için çok önemli. Böyle bir kupayı Türkiye'ye getirirsek ayrı bir gurur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avantajın kendilerinde olduğuna dikkati çeken 18 yaşındaki libero Aybüke ise "Maçın öneminin farkındayız. Güzel bir kupa bizi bekliyor, kazanacağımızı düşünüyoruz. Hepimiz bunu çok istiyoruz. Kupayı İstanbul'da kaldıracak olmanın da heyecanı var. Tek üzüntümüz seyircinin olmaması." diye konuştu.

Sistem9 Yeşilyurt'ın 20 yaşındaki voleybolcusu Derya Cebecioğlu da takım oyunuyla ilk maçı 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yarın maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Yeşilyurt Kulübüne de teşekkür ediyorum. Genç oyunculara şans verildiğinde nelerin başarılabileceğini gösterdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

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