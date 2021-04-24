Sistemkoin'de neden işlem yapılamıyor. Türkiye'de milyonlarca yatırımcı kripto para piyasasını yakından takip ediyor. Kripto para borsalarında yaşanan aksalıklar vatandaşlar panik yaratıyor çünkü Thodex'in kurucusu geçtiğimiz günlerde 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtı ardından Vebitcoin battı. Binlerce kişi mağdur durumda.

SİSTEMKOİN BATTI MI? SİSTEMKOİN'DE NEDEN İŞLEM YAPILAMIYOR?

Sistemkoin'un internet sitesine girenler, "Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.