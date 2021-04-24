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Sistemkoin battı mı? Sistemkoin'de neden işlem yapılamıyor?

Kripto para borsalarında hareketli günler yaşanıyor. Thodex ile Vebitcoin ile başlayan batma haberlerine yenileri ekleniyor. Son olarak Goldexcoin ve Sistemkoin'de kullanıcılar işlem yaparken sorun yaşamaya başladı. Peki Sistemkoin'de neden işlem yapılamıyor? Sistemkoin battı mı? İşte detaylar...

Sistemkoin battı mı? Sistemkoin'de neden işlem yapılamıyor?

Sistemkoin'de neden işlem yapılamıyor. Türkiye'de milyonlarca yatırımcı kripto para piyasasını yakından takip ediyor. Kripto para borsalarında yaşanan aksalıklar vatandaşlar panik yaratıyor çünkü Thodex'in kurucusu geçtiğimiz günlerde 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtı ardından Vebitcoin battı. Binlerce kişi mağdur durumda.

SİSTEMKOİN BATTI MI? SİSTEMKOİN'DE NEDEN İŞLEM YAPILAMIYOR?

Sistemkoin'un internet sitesine girenler, "Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.

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