DHA

Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde bulunan ve 3'üncü derece sit alanı olan Saraycık Kaplıcaları yakınlarında kaçak kazı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.Ç. (34) ve F.U. (39) suçüstü yakalanırken, dedektör, çekiç, murç, kazma, kürek ve tarama cihazı ile madeni para bulmakta kullanılan cihaz ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı kapsamında, Ö.Ç.'nin iş yerinde arama yaptı. Eski dönemlere ait olarak değerlendirilen 82 altın, gümüş ve bronz madeni para, 123 tarihi eser niteliği taşıyan parça ile 1 dedektör ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.