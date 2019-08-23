SİT alanında kazıda yakalandılar
Balıkesir’de SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi detektör, tarama cihazı, akü ve arama çubuklarıyla yakalandı.
Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sındırgı’da yaptığı operasyonda SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişiyi detektör, tarama cihazı, akü ve arama çubuklarıyla yakaladı. Düvertepe Mahallesi yakınlarında 1. Derece Sit Alanı olan bölgede yakalanan şüpheliler A.K., K.K., A.Y. ve M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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