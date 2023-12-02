Sıva altından çıkarılan 90 yıllık taş tahta korumaya alındı

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, tahtanın artık son halini aldığını söyledi. Öğrencilerin ders çalışırken, kitap okurken tarihle iç içe bir ortam yaşadığını belirten Karabayram, "Üzerindeki izler dahi duruyor. 90 yıl önceki halini büyük ölçüde koruyarak bugüne kazandırmış olduk. Artık kütüphaneye gelen herkes bu tahta önünde fotoğraf çektirip, anılarına ekleyebilir" diye konuştu.

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"ÖZEL BİR YERDE DERS ÇALIŞIYORUM GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Tahtanın yer aldığı kütüphane sınıfında ders çalışarak sınava hazırlanan Berkant Kaya, daha önce hiç kara tahta görmediğini söyledi. Ders çalışırken motivasyonunun arttığını anlatan Kaya, "Özel bir yerde ders çalışıyorum gibi hissettiriyor. Tarihi olduğu için değişik duygular yaşıyorum. İlk başta normal bir tahta sanıyordum. Ancak üzerine dokununca farklı bir tahta olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.