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Sivan dut pekmezi geleneksel yöntemlerle dalından sofraya uzanıyor

Bingöl'ün "Sivan dut pekmezi" bakır kazanlardan kaynatılmasının ardından dört kez süzme işleminden geçirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor

Sivan dut pekmezi geleneksel yöntemlerle dalından sofraya uzanıyor
Dalından sofraya
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AA

Ağaçlara çıkan kişinin dalları silkelemesi sonucu olgunlaşmış dutlar örtülere dökülüyor. Dutlar, yaprak ve saplarından arındırılıp kazanlara konuluyor.

Az oranda su ilave edildikten sonra odun ateşinde bakır kazanlarda kaynatılan dutlar, daha sonra şırasını almak için üç veya dört kez süzme işleminden geçiriliyor.

Geçmişten bu yana geleneksel yöntemlerle Sivan dut pekmezini büyük emekle hazırlayan üreticiler, katkı maddesi kullanmadan çeşitli işlemlerden geçirerek pekmez elde ediyor.

Tepsilere konulan Sivan dut pekmezi, 3 gün güneşte bekletildikten sonra istenilen kıvama kavuşuyor.

"PEKMEZİMİ ALANLAR ÇOK BEĞENİYOR VE TEKRAR İSTİYOR"

Merkeze bağlı Yenibaşlar köyünde yaşayan Hatice Kişi, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır dut pekmezi yaptığını söyledi.

Atalarından öğrendikleri yöntemlerle pekmezi hazırladıklarını anlatan Kişi, "Çok zahmetli bir iş. Hazırladığımız ve cam kavanozlara koyduğumuz pekmezleri isteyenlere gönderiyoruz. Dut pekmezimi alanlar çok beğeniyor ve tekrar istiyor. Tamamen doğal hiçbir katkı maddesi yok." dedi.

Mücahit Kişi de 15 yıldır ağaçlara çıkarak dut silkelediğini kaydetti.

Şu an dut hasadının en iyi dönemi olduğunu aktaran Kişi, "Ağaca çıkıp dutları silkelemek, pekmezi hazırlamak zorlu bir süreç. Kışın boğazımız ağrıyınca bir kaşık mutlaka pekmez içiyoruz, ilaca sarılmıyoruz. Bizim için çok kıymetli bir şey. Bu yıl geçmişe oranla fazla dut olmadı. Bu geleneği ömrümüzce sürdürmeye çalışacağız, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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