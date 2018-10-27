Sivas 4 Eylül Bld. - Fethiyespor düellosu

Sivas 4 Eylül Bld. ve Fethiyespor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 14 puanlı Sivas 4 Eylül Bld. 8. sırada bulunuyor, Fethiyespor 5 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Sivas 4 Eylül Bld., son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fethiyespor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 232. İddaa'da Sivas 4 Eylül Bld. kazanır 1.40, berabere biter 3.40, Fethiyespor kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sivas 4 Eylül Bld. önceki hafta İstanbulspor mücadelesinde 2-0 yenildi.

Fethiyespor ise Erzurum Bş.Bld. maçında 0-0 berabere kaldı.

Sivas 4 Eylül Bld., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Sivas 4 Eylül Bld., kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Fethiyespor, dış sahada 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fethiyespor 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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