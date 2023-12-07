Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Osman Hamdi Bey projesi Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Türkiye'ye müzeciliği getiren isim Osman Hamdi Bey'in Odası'nın büyük açılışı 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek

Türkiye'ye müzeciliği getiren isim Osman Hamdi Bey'in Odası'nın büyük açılışı 15 Aralık'ta Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde gerçekleştirilecek

Sivas kentinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Valiliği tarafından desteklenen ve küratörlüğü Caner Kemahlıoğlu'nun yürüttüğü proje Kemahlıoğlu Özel Koleksiyonu bünyesinde meraklılarıyla buluşacak.

Koleksiyondaki sanatçılar ve eserleri ise şöyle:

Muhammet Hızır Yüksel -"İlahiyatçı'ya Yeni Yorum", Metin Aykanat - "Silah Taciri'ne Yeni Yorum", Ali Rıza Kanaç - "Şehzade Türbesinde Derviş'e Yeni Yorum", Özgür Boran Gültekin - "İlahiyatçı'nın Rahlesi", Şerife Meral Eşmeler - "Yeşil Cami'de Kur'an Dersi" & "Şehzade Türbesinde Derviş" Eserlerine "Kalsedon Taşı Üzerine Yeni Yorum", Onur Kavas - "Kaplumbağa Terbiyecisi", "İzzettin Keykavus" ve "Kur'an Okuyan Kız" Çinileri, Dilara Nur Kahraman - "Özel Tasarımı", Buse Akdoğan - Sivas'ın İlk Müzesi Buruciye Medresesi, Büşra Meydan - "Kur'an Okuyan Kız", Deniz Serkan Özcan - "Pembe Başlıklı Kız", Günsu Saraçoğlu - "Deve Kuşu Yumurtası Üzerine İki Müzisyen Kız", Fadime Yıldırım - "Özgün Posta Pulları", Erdoğan Paksoy - "Geleceği Terbiyecisi", Melih Can - "Ab-ı Hayat Çeşmesi" ve Ayşegül Baş - "Kauçuk Yaprak Üzerine Kur'an Okuyan Hoca Yorumu".

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MEKANLARIN TARİHİ DOKUSUNDA, TARİHE PENCERE ARALAMAK

Osman Hamdi Bey'in müzeci yönünün ülkemiz adına katmış olduğu değerlerden de yola çıkarak, sergi yerlerinin geçmişten kalma bir mekân, tarihi bir müze olmasını belirten Kemahlıoğlu, Sivas şehrinin önemli tarihi yapılarında koleksiyon hazırlıklarına başladığını belirtti.

Şehri farklı bakış açılarıyla değerlendiren Kemahlıoğlu, koleksiyonda tercih edilen mekânlarda insanların mekânlara olan etkisini de bir yandan sorguluyor.

Yeni ve farklı bir bakış açısıyla koleksiyon sanatçılarından bazıları ile görüşen Kemahlıoğlu, "Eğer Osman Hamdi Bey Sivaslı Bir Ressam Olsaydı" başlığından ilhamla eserlere bu paralelde yaklaşırlarken kentin tarihi yapılarını ve öykülerini keşfederken diğer yoldan da Osmanlı'nın ve Batının orijinalliğini de koruyarak yeni halleri üzerine durulduğunu açıklıyor.

4 Eylül 1881 tarihinde Müze-i Hümayun Müdürlüğüne atanan ve Türk Müzecilerinin dönemini başlatan Osman Hamdi Bey'in Vilayet Müzelerine önem verilmesi isteği doğrultusunda Sivas'ta müzecilik fikri erken gelişmiştir. Bu bilgilerin temelinden yola çıkılarak Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi serginin gerçekleşeceği mekânlardan biri olup, uzun soluklu kolektif bir birikim alanını temsil ederken, sanatsal bir serüvene de kapılarını açıyor.