Sivas Belediyesi'nden barınaktaki yaralı köpekle ilgili açıklama

AA

Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Topgül, merkezlerinin Türkiye'ye örnek bir barınak olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına sıcak ve nezih bir ortam sunarak ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını belirten Topgül, "Ancak dün kamuoyu, basın ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu vahim, elim olay dolayısıyla üzüntülerimizi sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ve buna müsamaha göstermeyeceklerini aktaran Topgül, "Dolayısıyla ilgili birim müdürümüzü görevden el çektirerek aldık. Sorumlular hakkında Sivas Belediyesi üst yönetimi olarak gerekli soruşturmaları ivedilikle açtık. Bu süreci hem ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla hem de belediye üst yönetimi olarak takip edeceğimizi ve sorumlular hakkında gerekli olan cezai müeyyidelerin en üst düzeyden verileceğini sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyorum." diye konuştu.

Topgül, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacaklarını ifade etti.

- "Bin 50 can dostumuzu burada misafir etmekteyiz"

Hayvan barınağında bulunan hayvanlar hakkında da bilgi veren Topgül, şunları kaydetti:

“Seyfebeli’nde bulunan ve 22 dönüm arazi üzerinde kurulan bu tesisimizde kapasitemiz bin 300, şu anda bin 50 can dostumuzu burada misafir etmekteyiz. Günlük 3 tonun üzerinde yemekle birlikte hayvanlara 300’er gram mama vermekteyiz. Standart tedavi ve operasyonların yapılması için gerekli yeterlilik ve şartları sağlayan cerrahi malzeme ve araç gereçlerle donatılmış bir ameliyathanemiz mevcuttur. Hava sıcaklıkları 10 derecenin altına düştüğü zaman ısıtma sistemlerimiz devreye girmektedir. Yine yazları sıcaklar artınca buharlı soğutma sistemimiz mevcuttur. Aylık 60 köpeği kısırlaştırıyoruz, 30’un üzerinde de sahiplendiriyoruz."

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihal Çubukçu ise yaşanan olayın herkesi üzdüğünü söyledi.

Belediyenin yaşananların ardından gerekli önlemleri aldığını belirten Çubukçu, "Sivas halkı olarak eğer gerçekten gördüğümüz bir şeyden dolayı üzülüyor ve sıkıntı yaşıyorsak hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Belediyeye ya da farklı bir kuruma sorumluluk atıp çekilmek değil, sorumluluğun kendinde olduğunu bilerek bu toplum hayvanlarla barışmalı." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri çeken bir vatandaş, ameliyathanede ayağı kesik bir köpeğin bekletildiğini ve görevlilerin bu hayvanla ilgilenmediğini belirterek tepki göstermişti.