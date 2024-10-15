Sivas'ta deprem meydana geldi! 15 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi... Sivas deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, saat 14:17'de Sivas ili Gürün ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 11.08 km derinliğinde kaydedilen sarsıntı sonrası ''Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile Sivas deprem son dakika gelişmeleri...
Sivas’ta deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Gürün merkez üssünde yaşanan sarsıntı, yerin 11.08 kilometre derinliğinde ölçüldü. Şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri Sivas deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, 15 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Sivas deprem gelişmeleri...
AFAD DUYURDU: SİVAS'TA DEPREM!
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 14:17'de 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD)verdiği bilgiye göre deprem, yerin 11,08 km derinliğinde gerçekleşti.
SİVAS DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-10-15
Saat:14:17:00 TSİ
Enlem:38.8725 N
Boylam:37.46972 E
Derinlik:11.08 km
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.