SİVAS'TA DEPREM OLDU

Büyüklük:4.1 (Ml)

Yer:Merkez (Sivas)

Tarih:2024-10-17

Saat:11:39:06 TSİ

Enlem:39.64833 N

Boylam:37.35778 E

Derinlik:22.98 km

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada "Sivas’ta 4.7 ve son dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Merkez (Sivas)

Tarih:2024-10-17

Saat:11:29:55 TSİ

Enlem:39.65278 N

Boylam:37.35278 E

Derinlik:10.57 km

Sivas Merkez'de saat 11.29’da 4.7 büyüklüğünde, saat 11.39'da 4.1 deprem meydana geldi.

4.7 büyüklüğündeki deprem 10.57 kilometre derinlikte gerçekleşirken AFAD detayları paylaştı.