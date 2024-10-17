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        Haberler Bilgi Yaşam Sivas depremi son dakika: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 17 Ekim 2024

        Sivas depremi son dakika: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 17 Ekim 2024

        AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Sivas'ta bir son dakika depremi meydana geldi. Sivas Merkez'de ilk yaşanan depremin büyüklüğü 4.7 ikincisi ise 4.1 olarak kayıtlara geçti. 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.57 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. İşte yurtta yaşanan 17 Ekim 2024 son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:58
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        Sivas Merkez depremi ajanslardan son dakika haberi olarak geçti. Bugün saat 11.29’da 4.7, 11.39'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaydedilen sarsıntı sonrası ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Artçı sarsıntılar sürüyor. İşte, 17 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile Sivas deprem son dakika gelişmeleri...

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        SİVAS'TA DEPREM OLDU

        Büyüklük:4.1 (Ml)
        Yer:Merkez (Sivas)
        Tarih:2024-10-17
        Saat:11:39:06 TSİ
        Enlem:39.64833 N
        Boylam:37.35778 E
        Derinlik:22.98 km

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada "Sivas’ta 4.7 ve son dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi

        Büyüklük:4.7 (Mw)

        Yer:Merkez (Sivas)

        Tarih:2024-10-17

        Saat:11:29:55 TSİ

        Enlem:39.65278 N

        Boylam:37.35278 E

        Derinlik:10.57 km

        Sivas Merkez'de saat 11.29’da 4.7 büyüklüğünde, saat 11.39'da 4.1 deprem meydana geldi.

        4.7 büyüklüğündeki deprem 10.57 kilometre derinlikte gerçekleşirken AFAD detayları paylaştı.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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