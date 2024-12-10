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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

        Sivas'ta, "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarından gözaltına alınan A.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:41
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        Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
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        Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        SOSYAL MEDYADAN HAKARET

        AA'daki habere göre sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan A.K, gözaltına alındı.

        HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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