Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Sivas'ta, "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarından gözaltına alınan A.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 10.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:41
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
SOSYAL MEDYADAN HAKARET
AA'daki habere göre sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan A.K, gözaltına alındı.
HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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