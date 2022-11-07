Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 27 yaralı

GÜRÜN (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 VDF 80 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gürün Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2022-11-07 09:36:40
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