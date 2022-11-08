Sivas'ın yükseklerinde kar yağışı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, kısa sürede beyaza büründü.

Kentte geceden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini özellikle İmranlı'da kar yağışına bıraktı. İlçede Kızıldağ eteklerindeki 2 bin 190 rakımlı ve 46 haneli Kasaplar köyü, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-08 11:53:29



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