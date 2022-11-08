Sivas'ta hastanede deprem ve yangın tatbikatı; gerçekçi makyaj yapıldı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği yaralılar için gerçekçi makyaj yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan deprem ve yangın tatbikatına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile hastane çalışanları katıldı. Senaryo gereği, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yıkılma ve çatlamalar meydana geldi. Ayrıca hastanenin jeneratör dairesinde bulunan yakıt tankındaki sızıntı nedeniyle de yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, özel kıyafetli ekipler ise binada yangında mahsur kalanları kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikatta senaryo gereği yaralılar için gerçekçi makyajlama yapıldı.

Tatbikat hakkında bilgi veren SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, "İnşallah bu gerçekleştirdiğimiz tatbikatın gerçeği ile karşılaşmayız. Ama bu gibi durumlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizler de bugün tüm kurumlarımızla güzel bir koordinasyon örneği göstererek çok iyi bir tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. Biz düzenli olarak bu tatbikatı yapıyoruz. Çok ciddiye alarak yapıyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-08 15:22:52



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