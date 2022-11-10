Tek bacağı üzerinde saygı duruşuna geçti



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. 2 dakikalık saygı duruşuna, tek bacağı olmayan engelli vatandaş da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna İnönü Bulvarı üzerindeki araç sürücüleri kornalarla eşlik etti. Kent meydanındaki kişiler de saygı duruşuna geçti. Saygı duruşuna, tek bacağı olmayan engelli vatandaş da katıldı. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-10 10:18:29



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