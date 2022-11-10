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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Uyumadan önce sobalar mutlaka söndürülmeli'

DHA

'Uyumadan önce sobalar mutlaka söndürülmeli'


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı, "Soba kaynaklı çıkan yangınlar genelde bacalarla alakalıdır. Bacalardaki birikintiler ve dumanın sobadan çekilmemesi sonucu sobada oluşan basıncın da etkisiyle çıkan yangınlardır" dedi. İtfaiye Amiri Ahmet Çelimli ise, "Yatmadan önce bu tür sobalar kesinlikle söndürülmeli. Uyku esnasında yangın fark edilirse, ateşe müdahale yerine evin hemen terk edilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve İtfaiye Amiri Ahmet Çelimli kış aylarına girilmesiyle birlikte evlerde ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlı sobaların doğru kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Bursa'da 9 kişinin hayatını kaybettiği yangını hatırlatarak uyarılarda bulunan İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı, şunları söyledi:
"Uzun süre temizlenmemiş bacalar kurum birikmesi dolayısıyla tıkanacağından duman tahliyesi yapamaz. Bu nedenle tıkanan bacalar içerisinde bol miktarda karbonmonoksit gazı oluşur. Bu da dumanı geri teperek içeriye verir. Dolayısıyla bu gibi durumlar insan açısından tehlikeli bir durum oluşturmaktadır ve insanların hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır. Nedeni bacaların uygunsuz yapılması ve düzenli olarak temizlenmemesinden kaynaklıdır. Soba kaynaklı çıkan yangınlar genelde bacalarla alakalıdır. Bacalardaki birikintiler ve dumanın sobadan çekilmemesi sonucu sobada oluşan basıncın da etkisiyle çıkan yangınlardır. Karbonmonoksit ise ev sakinlerini genelde uyuşturup, uykuya daldırarak hareket kabiliyetlerini de kısıtlar. Bu tip olaylar da ölüme sebebiyet veriyor. Bursa'daki yangını ekipler çok hızlı söndürüyor ama karbonmonoksitin etkisiyle insanların ölümü gerçekleşiyor. Kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı seviyorsak baca temizliğini kesinlikle yaptıralım. Kış mevsimine girdik. Vatandaşlarımız duyarlı olsun."
'SOBANIN SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUNMALI'
Sivas Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Çelimli de , "Yatmadan önce bu tür sobalar kesinlikle söndürülmelidir. Uyudukları zaman soba yeri geliyor kendiliğinden ateşleniyor ve karbonmonoksit gazı sızabiliyor. Bu şekilde tehlikeli bir durum oluşuyor. Bu yüzden ev sakinlerinin kesinlikle uyumadan önce sobayı tamamen söndürdüklerine emin olmaları gerekiyor. Uyku esnasında yangın fark edilirse, ateşe müdahale yerine evin hemen terk edilmesi gerekiyor. Ayrıca hemen itfaiye ekiplerine haber vermeleri gerekiyor. Olay yerine gelen ekiplere ise düzgün bir şekilde bilgi verip yanan cismin ne olduğunu da söylemeleri önemli. Eksiksiz tam ve bilinir bir adres vermeleri yangına müdahalede geç kalınmaması açısından gerekli" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-11-10 11:03:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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