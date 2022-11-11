Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır

SİVAS, (DHA)Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Ümraniyespor yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-11-11 14:10:27
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