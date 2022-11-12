Sivas'ta yoğun sis



Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sabah saatlerinde kentin üzerini yoğun sis tabakası kapladı. Görüş uzaklığı, bazı yerlerde 50 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 1 derece olarak ölçüldüğü kentte sis tabakası, etkili oldu. Kent merkezinin üzeri, sis bulutu ile kaplandı. Bazı mevkilerde görüş uzaklığı, 50 metreye kadar düştü. Sürücüler ise araçlarıyla trafikte dikkatle ilerledi. Sis tabakası, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-11-12 09:45:42



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