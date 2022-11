Tek bacağıyla saygı duruşuna geçmişti; DHA'ya o anı anlattı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'taki 10 Kasım törenleri sırasında tek bacağıyla 2 dakikalık saygı duruşuna katılmasıyla gündeme gelen engelli Orhan Kandemir (52), "O an sadece ben değil; 7'den 77'ye herkes, saygı duruşuna geçti. Bu, Türkiye için unutulmaz bir gün" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Tören sırasında saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sirenler çaldığında tören alanı yakınında; sağ bacağı olmayan işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Orhan Kandemir'in objektife yansıyan saygı duruşu, gündem oldu. Kandemir, o an hissettiklerini DHA'ya anlattı.

BACAĞINI 7 YAŞINDA KAYBETMİŞ

Sağ bacağının çocukken geçirdiği tren kazası sonrası kesildiğini söyleyen Orhan Kandemir, "1977 yılında Erzincan'da henüz çocuktum. Bir tren kazası geçirdim. Kazada diz altından ayağım kesildi. Daha sonra kangrene çevirince üst kısmını da aldılar sonra Sivas'a taşındık. Sivas'ta 1990 yılında girdiğim Türkiye Demiryolları Sanayi A.Ş. fabrikasında işçi olarak çalıştım. Uzun süre orada çalıştıktan sonra 2003 yılında emekli oldum" diye konuştu.

10 Kasım törenleri sırasında objektife yansıyan saygı duruşuyla ilgili de Kandemir, her Türk evladı gibi Atatürk'ü çok sevdiğini belirterek, "Başöğretmen Atatürk'ümüzün 84'üncü ölüm yıl dönümü münasebetiyle ancak hüzün, keder ve gözyaşını yaşayabildik. O sırada alanda otobüs bekliyordum. Sirenleri duyunca diğer vatandaşlarımız gibi ben de saygı duruşunda bulundum. Tüm Türkiye saat 09.05'te saygı duruşuna geçtik. Sadece ben değil; 7'den 77'ye herkes, saygı duruşuna geçti. Bu, Türkiye için unutulmaz bir gün" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

