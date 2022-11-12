Sivasspor - Ümraniyespor maçının ardından



Arife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-2 berabere biten Ümraniyespor maçının ardından, "Ligde istediğimiz yerde değiliz. Arayı çok iyi bir şekilde değerlendirip, hem ligi hem de Türkiye Kupası'na çok iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" dedi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise "Devreye Sivas deplasmanından aldığımız bir puanla girmek bizim için kötü değil. 45 günlük aradan sonra lige tekrar başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ilk yarının aksine ikinci yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Ligde istediğimiz yerde değiliz. İlk yarı gerçekten kötü oynadık, kötü başladı ve kötü gitti. Gol de yedik, geriye düştük. Bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. İkinci yarı taktik ve oyuncu değişiklikleri yaptık. İkinci yarı iyi oynadık ve pozisyonlarımız da oldu, gol attık. Gayet iyi giden bir maçtı. Hiç beklemediğimiz anda da penaltı olunca yapacak bir şey yok. Bulduğumuz pozisyonları kaçırmamamız gerekiyordu. Özellikle Dia Saba'nın pozisyonu kalenin içinde bir pozisyondu. İkinci yarı daha iyi oynadık ve pozisyonları değerlendiremedik. Geçen hafta Fenerbahçe maçı da penaltıyla gitti bu maçta aynı şekilde oldu. 22 maç oynadık ve oyuncularımızda yorgunluk ve bıkkınlık olabilir. Ara bizim için iyi oldu. Arayı çok iyi bir şekilde değerlendirip, hem ligi hem de Türkiye Kupası´na çok iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.

RECEP UÇAR: 45 GÜNLÜK ARADAN SONRA LİGE 7 PUANLA TEKRAR BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar karşılaşmaya iyi başlayan taraf olduklarını söyleyerek, "Sivasspor'u Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamladığı için tebrik ederim. Rıza hoca, ekibi ve oyuncuları ülkemizi çok güzel temsil ediyorlar. Bundan sonraki müsabakalarında da gönülden başarılar diliyorum. Maçı kısaca özetlersek farklı bölümleri ve farklı kırılmaları olan bir maç oynadık. Buraya gelirken amacımız Alanyaspor galibiyetimizden sonra puan alıp dönebilmekti. Bu hiç olmazsa bizi daha çok mutlu edecekti. Ama bir puan alabildik. İyi başladığımız bir oyun. İlk 30 dakika bizim istediğimiz gibi bir bölüm, golü de bulduk. Yatabare'nin bir pozisyonu var sadece. Onun dışında bizim Umut'la ve diğer oyuncularla kaçırdığımız pozisyonlar... Ama malesef gollerden sonra biz çabuk gol yeme özelliğine sahibiz. Oyuncularımı özellikle maçı çevirmek için ortaya koyduğu mücadele için kutluyorum. Devreye Sivas deplasmanından aldığımız bir puanla girmek bizim için kötü değil. 45 günlük aradan sonra lige 7 puanla tekrar başlamak istiyoruz." diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Recep Uçar'ın açıklamaları

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2022-11-12 17:55:48



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