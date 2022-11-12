Sivas'ta ahşap sosyal tesis binası, alev alev yandı



Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, parkın içinde yer alan boş ahşap sosyal tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina, kullanılamaz hale geldi.

Yüceyurt Mahallesi yakınlarındaki 27 Haziran Öğretmenler Parkı içinde kalan ve boş olan 2 katlı sosyal tesiste yangın çıktı. Daha önce restoran olarak kullanılan ancak işletmecinin çıkmasıyla 1 yıldır boş kalan ahşap binayı, kısa sürede alevler sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın tümünü saran alevleri kontrol edebilmek için zamana karşı mücadele verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için de çalışma başlatıldı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık "Belediyemizin daha önce boşalttığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina tamamen ahşaptan imalat olduğu için müdahale biraz zaman aldı. Arkadaşlarımızın can siperane mücadelesi ile kontrol altına aldık. Kimseye bir zarar geldi. Binamız boştu, tesellimiz kimsenin zarar görmemesi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-11-12 17:57:35



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