Kayınbiraderinin baltayla öldürdüğü kadın ile olay yerinde kalp krizinden ölen eşi defnedildi



Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)KAYSERİ'de Ali Rıza Topçu'nun (76) baltayla öldürdüğü Emine Topçu (73) ve olay sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eşi Abdulmuttalip Topçu (83), memleketleri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Şüpheli Ali Rıza Topçu ise tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada kalp krizi geçirdi. Emine-Abdulmuttalip Topçu çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Topçu ifadesinde cinayeti anlık bir sinirle işlediğini söyledi.

KARI KOCA TOPRAĞA VERİLDİ

Topçu çiftinin cenazeleri Kayseri'deki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler memleketleri Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Burada Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası çift için cenaze namazı kılındı. Namaza Şarkışla Kaymakam Vekili Muhammed Taha Büyükserin, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Emine-Abdulmuttalip Topçu çifti, Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Şarkışla Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-15 14:24:13



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