Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

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Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, çevre yolunda oluşan buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi yakınlarında, Sivas-Ankara çevre yolunda meydana geldi. Yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan Mahmut Koçak (54) yönetimindeki 587 AAF 318 plakalı otomobil, Mustafa Karacalar'ın (42) kullandığı 58 LA 922 plakalı kamyonetle çarpıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Faruk Karabayır yönetimindeki yolcusu bulunmayan 58 ADH 781 plakalı midibüs de refüjü aşarak karşı yola girip, araçların bulunduğu alanda yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Koçak, kamyonette bulunan Mehmet Çiftçi ile midibüs şoförü Faruk Karabayır yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mahmut Koçak'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmasıyla kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-11-17 10:36:38



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