Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan Yusuf Delice (51) hayatını kaybetti.

Yangın saat 23.30 sıralarında kent merkezinde Mısmılırmak Mahallesi 3'üncü Sokak üzerinde yer alan, müstakil bir evde yaşandı. Yusuf Delice'nin tek başına yaşadığı evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evin içerisinde bulunan Yusuf Delice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Delice'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-11-20 00:58:51



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