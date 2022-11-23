Sivas'ta yaban keçisi avına 256 bin TL ceza



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaban keçisi vuran kişi ile yanındaki 3 arkadaşına toplam 256 bin 484 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Karacaören avlak bölgesinde 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Ekipler, 4 kişiyi avladıkları 5 yaşındaki yaban keçisi ile birlikte yakaladı. Kaçak avcılara, avlak yerinde kota almadan avlanmaktan ayrı ayrı 1621 lira idari para cezası kesildi. Keçiyi vurduğu belirlenen kişiye ise 250 bin TL tazminat cezası verildi. Toplamda kaçak avcılara, 256 bin 484 TL para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-23 12:35:41



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