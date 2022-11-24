'Park yeri' tartışmasında vuruldu, hastanede öldü



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, park yeri tartışmasında Ali Ö. tarafından tabancayla vurulan Hasan Karakış (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ö. ile Hasan Karakış arasında, bina önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Ö., yanında bulunan tabanca ile Karakış'a ateş açarak bacaklarından ve kasığından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Karakış, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-24 15:31:10



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