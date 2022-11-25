Sivas'ta 'park yeri' cinayetinin şüphelisi tutuklandı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, park yeri tartışmasında Hasan Karakış'ı (62) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Örs (61) tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Örs ile Hasan Karakış arasında, bina önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Örs, tabancayla Karakış'a ateş açıp bacaklarından ve kasığından vurdu. Ağır yaralanan Karakış, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Örs de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örs, ifadesinde, bir süredir park yeri konusunda anlaşamadıklarını, olay sırasında da kendisine hakaret etmesi nedeniyle sinirlenip, silahını ateşlediğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan Örs, tutuklandı. Hasan Karakış'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-25 13:38:27



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