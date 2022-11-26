Sivas'ta kar yağışı

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Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesinde kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

Kent genelinde gece geç saatlerden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, bazı yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kangal ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. 1540 rakımlı ilçede gece başlayan kar yağışı, sabah da devam etti. İlçe sakinleri, güne beyaz örtüyle uyandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ

2022-11-26 11:35:48



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