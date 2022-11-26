Sivas'ta kar yağışı (2)

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GEÇİTLERDE GÖRÜŞ UZAKLIĞI DÜŞTÜ

Kentte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Sivas-Malatya yolunun 53'üncü kilometresindeki 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde de yağış etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü bölgede, sürücülere dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı. Yağışla bölge, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Zara ve Suşehri ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde de yağış etkili olmaya başlayınca görüş uzaklığı düştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas

2022-11-26 12:38:28



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