3 gündür kayıp olan zihinsel engelli, kayalıkta sağ bulundu

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli İrfan Arabacı (41), 30 kilometre uzaklıkta bir kayanın dibinde sağ olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çiçekyurt köyünde yaşayan zihinsel engelli İrfan Arabacı, 23 Kasım'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bir süre çevrede araştırma yapan yakınları sonuç alınamayınca durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler köy yakınlarında arama çalışmaları başlattı. İlk 2 gün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Arama alanını genişleten ekipler, bugün akşam saat 17.00 sıralarında İrfan Arabacı'yı kaybolduğu köyünden 30 kilometre uzaklıkta Kındıralık köyü yakınındaki bir kayalıkta buldu. Bir kayanın arasına sığınmış halde bulunan Arabacı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-11-26 18:44:03



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