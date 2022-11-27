Anne köpek kanala düşen yavrularının kurtarılmasını bekledi



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde su kanalına düşen 2 yavru köpek, itfaiye ve Suşehri Arama Kurtarma Derneği (SUKUT) tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sırasında anne köpek, ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.

İlçede Tepeardı Mahallesi'nde 100 metrelik içi su dolu kanaldan köpek sesi duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ile SUKUT ekipleri 2 yavru köpeğin kanalar düştüğünü tespit etti. Kanala giren ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yavru köpekleri kurtardı. Çalışmalar sırasında anne köpek de kanalın çevresinde yavrularının kurtarılmasını bekledi. Kanaldan çıkarılan yavruları anne köpeğin ekiplerin elinden almaya çalışması dikkat çekti. Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler, anneleriyle birlikte mahalle sakinleri tarafından sahiplenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-11-27 12:17:40



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