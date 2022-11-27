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Anne köpek kanala düşen yavrularının kurtarılmasını bekledi

DHA

Anne köpek kanala düşen yavrularının kurtarılmasını bekledi


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde su kanalına düşen 2 yavru köpek, itfaiye ve Suşehri Arama Kurtarma Derneği (SUKUT) tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sırasında anne köpek, ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.
İlçede Tepeardı Mahallesi'nde 100 metrelik içi su dolu kanaldan köpek sesi duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ile SUKUT ekipleri 2 yavru köpeğin kanalar düştüğünü tespit etti. Kanala giren ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yavru köpekleri kurtardı. Çalışmalar sırasında anne köpek de kanalın çevresinde yavrularının kurtarılmasını bekledi. Kanaldan çıkarılan yavruları anne köpeğin ekiplerin elinden almaya çalışması dikkat çekti. Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler, anneleriyle birlikte mahalle sakinleri tarafından sahiplenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-11-27 12:17:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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